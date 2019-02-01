РИАМО - 1 фев. В Химках и Шатуре в предстоящие выходные проведут две большие тематические ярмарки «Зимняя сказка» и «Сделано в Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«На ближайших выходных я советую жителям и гостям региона посетить две тематические ярмарки: в Химках и в Шатуре. Организованные площадки продолжат свою работу до 3 февраля», – сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Он уточнил, что в Химках на тематической ярмарке «Зимняя сказка» будут работать 40 торговых домиков, где представители фермерских и личных подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели из Московской, Воронежской, Владимирской, Орловской, Липецкой, Ленинградской, Кировской, Тамбовской, Тульской и Пензенской областей представят для реализации свежие фрукты, овощи, текстильные товары.

«70% ярмарки составит сельскохозяйственная продукция, фрукты и овощи урожая 2018 года, остальная часть - 30 % товары легкой текстильной промышленности российского и белорусского производства, а также товары народного творчества», – добавил министр.

По его словам, сопровождаться ярмарка будет концертной программой фольклорного коллектива, детским анимационно-театрализованным представлением, площадка будет празднично оформлена.

Он отметил, что в Шатуре развернется уже ставшая традиционной для Московской области и одна из самых популярных ярмарок – «Сделано в Подмосковье».

«Это также тематическая ярмарка, на которой в широком ассортименте будут представлены товары Подмосковья: мясные изделия из Дмитрова, молоко из Рузы, платки Павловского Посада, пастила из Коломны, овощи и фрукты Подольска, сувениры из Гжели, рыбные изделия Ногинска, хлебобулочные изделия Воскресенска, шкатулки из Федоскино и многое другое», – заключил Посаженников.

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