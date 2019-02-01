РИАМО - 1 фев. Решение о приговоре нескольких участников запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) оставлено Верховным судом РФ без изменения, участники группировки планировали теракт в столице, говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ по Москве и Московской области.

В 2018 году суд признал М.С. Бабаева, Ш.М. Джанатлиева, Н.Е. Махадалиева, Х.А. Газимагомедова, З.М. Тукиева виновными в преступлениях по частям 1 и 2 статьи 205.5 «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности организации», частям 1 и 2 статьи 205.4 «Организация террористического сообщества и участие в нем», части 1 статьи 205.1 «Содействие террористической деятельности», части 2 статьи 162 «Разбой» и частью 1 статьи 30, пунктом «а» части 2 статьи 205 УК РФ «Подготовка к туристическому акту», и приговорил их к срокам лишения свободы от 14 до 19 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

«Верховный суд Российской Федерации оставил без изменения решение Московского окружного военного суда по уголовному делу, находившемуся в производстве следственного подразделения УФСБ России по городу Москве и Московской области», – говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия по данному уголовному делу установлен участник запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» Бабаев. Обвиняемый создал структурное подразделение террористической организации ИГ и вовлек для участия в его деятельности Джанатлиева, Махадалиева, Газимагомедова, Тукиева, планировавших совершение террористических актов в Москве путем совершения взрывов.

Кроме того, ими планировалось совершение разбойных нападений на предпринимателей, в целях обеспечения преступного сообщества денежными средствами, а также нападения на сотрудников полиции с целью завладения табельным оружием.