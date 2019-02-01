РИАМО - 1 фев. Из-за перепадов температуры с минусовых до плюсовых значений и прошедшего накануне дождя местами в Московском регионе образовалась ледяная корка, самой заметной она стала в подмосковных Черустях, сообщается на сайте «Метеовести».

На Русской равнине в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода. Так, во многих городах накануне отмечались переохлажденные осадки. В Москве, Владимире, Туле, Брянске, Рязани, Нижнем Новгороде автомобили покрылись ледяной коркой.

«Больше всего ледяных дождей в четверг фиксировали метеостанции Центральной России и Верхней Волги. Самая внушительная наледь образовалась в 150 километрах от столицы, в поселке Черусти, который еще называют самой холодной точкой Подмосковья – более 0,5 сантиметра», — говорится в сообщении.

Максимальная повторяемость гололедных явлений, так метеорологи называют ледяные дожди, приходится на начало зимы. В третью декаду января они случаются лишь раз в четыре года. Еще реже самый холодный месяц завершается оттепелью.

Накануне максимальная температура в Москве, словно в марте, достигала почти плюс 2 градусов. Если верить статистике, это хороший симптом. В 60-67% случаев в такой ситуации и конец зимы, и начало весны оказываются теплее климата.

В пятницу в столице без существенных осадков, температура составит минус 1 градус. Однако 2 февраля начнутся снегопады, которые 3 февраля перейдут в дожди. Воздух прогреется до плюс 1-2 градусов.