РИАМО - 1 фев. В Подмосковье завершилась областная экоакция «Подари своей елке вторую жизнь», в рамках которой жители региона сдали в пункты приема свыше 7,5 тысячи елок, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Мы не ожидали такой высокой активности от жителей, так как акция новая и раньше централизованно не проводилась. Теперь новогодние деревья, которые раньше утилизировались непонятно как, получат вторую жизнь. Для этого в последние две недели января на территории 19 наиболее крупных городов Подмосковья были организованы брендированные пункты приема елок, куда жители сдавали свои новогодние деревья», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

Переработанная из елок щепа пойдет на удобрения для высадки новых хвойных деревьев, а также на производство фанеры, которая будет использована в производстве элементов новых детских площадок, которые весной этого года установят в двух детских домах.

В акции также приняла участие самая главная елка страны – кремлевская, из двух спилов которой будут особым образом изготовлены и переданы в дар настенные часы двум детским домам, расположенным в подмосковных Балашихе и Егорьевске.

«Основная цель акции – научить жителей правильно обращаться с крупногабаритным мусором, если раньше елки выкидывались навалом на контейнерные площадки или даже в мусоропровод, что создавало колоссальные неудобства для жителей, то теперь жители знают места, где организованы специальные пункты для приема крупногабаритного мусора, коим и является елка после праздничного использования», – отметил министр.

Министр также обратил внимание на хорошую работу по приему елок в Мытищах, Балашихе, Клину, Раменском и Подольске.

«Поэтому именно в этих муниципалитетах жители наиболее активно сдавали елки», – заключил министр регионального ЖКХ.

Подобная акция проходит централизованно в Подмосковье впервые. Однако вторичное использование кремлевской ели реализуется с 2015 года в Москве при поддержке управления делами президента РФ. Из переработанной щепы кремлевской елки ежегодно делали клюшки для детей и скворечники, а с 2017 года по традиции в рамках акции «Детки кремлевской елки» каждый год во всех регионах России и некоторых зарубежных странах более 4 тысяч детей и подростков проращивают у себя дома из семян главного новогоднего символа страны маленькие елочки и заботятся о них.