РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 фев. В подмосковном Подольске задержали мужчину, находившегося в международном розыске за совершение мошенничества, подозреваемого задержали в поликлинике Подольска, где он работал, сообщается на сайте министерства внутренних дел Российской Федерации.

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из НЦБ Интерпола МВД России задержали ранее судимого гражданина одной из стран СНГ, разыскиваемого за совершение мошенничества в Белоруссии.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что разыскиваемый работает в городской поликлинике №1 Подольска Московской области, где он и был задержан сотрудниками полиции», – говорится в сообщении.

Установлено, что в период с 2013 по 2016 годы задержанный совершил ряд мошеннических действий, в результате которых завладел денежными средствами потерпевших в крупном размере. С июля 2017 года он находился в международном розыске.