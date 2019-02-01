РИАМО - 1 фев. Компания MR Group собирается построить высотный многофункциональный комплекс рядом с деловым центром «Москва-Сити», общая площадь объектов может составить около 120 тысяч квадратных метров, пишет газета «Ведомости».

«MR Group планирует купить права на земельные участки общей площадью более 2 гектаров между Третьим транспортным кольцом, Шмитовским проездом и 3-й Магистральной улицей – рядом с платформой «Тестовская», – говорится в материале.

Концепция проекта пока не утверждена, но с изрядной долей уверенности можно сказать, что большую часть проекта займут офисы, отметил один из собеседников издания.

Эксперты оценивают стоимость участков в 65–70 миллионов долларов (4,2–4,5 миллиарда рублей). Еще примерно 15,5 миллиарда рублей составят затраты на проектирование и строительство комплекса.

Офисный центр в этом месте будет очень востребован, отметил управляющий партнер ILM Андрей Лукашев: доля свободных помещений в «Москва-Сити» и сейчас крайне невелика, а после переезда в деловой центр крупных компаний, госбанков и министерств интерес к офисной недвижимости в «Сити» будет только расти.

По данным JLL, сейчас в деловом центре свободно всего 7,3% офисов, а в прошлом году было 14%.