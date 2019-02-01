РИАМО – 1 фев. Россияне стали тратить больше на АЗС, в супермаркетах и заведениях общепита, эксперты связали это с увеличением НДС и повышенным спросом россиян на сопутствующую продукцию, пишет в пятницу газета «Известия».

Крупнейший оператор фискальных данных ООО «Такском» проанализировал траты россиян в январе.

«За период с 1 по 25 января этого года, по сравнению с аналогичным периодом в декабре прошлого года, средний чек граждан на автозаправках вырос на 8%. Больше всего за тот же период увеличилась средняя сумма покупки в супермаркетах и гипермаркетах – на 11%. Расходы на питание в общественных заведениях выросли на 9%», – говорится в материале.

Эксперты связывают увеличение среднего чека на АЗС, в том числе, с ростом продаж сопутствующих товаров, на которые приходятся 40% оборота автозаправочных станций. Например, на кофе автомобилисты стали тратить на 20% больше – 130 рублей в среднем по стране.

В январе 2019 года вырос средний чек в супермаркетах и гипермаркетах – на 11% до 750 рублей (в сравнении с декабрем 2018-го). Больше россияне стали тратить и в заведениях общепита – на 9%, в среднем до 1,2 тысячи рублей. Зато было зафиксировано снижение среднего чека в алкомаркетах – на 2% до 519 рублей.

Профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин отметил, что с начала 2019 года алкоголь, как и часть других товаров, несколько подорожал из-за увеличения НДС с января на 2 процентных пункта.

Глава Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков также подчеркнул, что цены на продовольственные товары повысились из-за увеличения НДС с начала 2019 года, роста стоимости электроэнергии и общего повышения инфляции. Других предпосылок на рынке нет, поведение россиян не изменилось, подчеркнул он.