РИАМО - 1 фев. В следующем году в России начнут принимать ЕГЭ по информатике на компьютере, это будут пробные экзамены в новой форме, пишет в пятницу газета «Известия».

В Рособрнадзоре готовят технологические решения для проведения экзамена в новой форме. С текущего года начнется тестирование системы. Проекты моделей заданий также разрабатываются.

«Новая форма экзамена будет проходить «широкое общественно-профессиональное обсуждение» и апробацию. Модель может быть предложена для использования в системе единого государственного экзамена после того, как появится уверенность в наличии инфраструктуры, обеспечивающей равные условия участникам ЕГЭ во всех регионах. Ожидается, что новая форма экзамена будет внедрена в 2022 году», – отметил представитель Рособрнадзора.

На сегодняшний день ЕГЭ по информатике, как и по другим предметам, сдается письменно. Школьники н экзамене на бланке пишут программы на различных языках программирования, исправляют ошибки в алгоритмах и так далее.

«Если дети будут готовиться к сдаче выпускного экзамена на компьютере и сдавать его так же, им будет проще применять свои теоретические знания на практике и учиться в вузе», – поясняет директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

Она прогнозирует, что после проведения эксперимента переход на сдачу экзамена на компьютере будет возможен в 2024 году.

В свою очередь, народный учитель России директор столичного центра образования №548 Ефим Рачевский отметил, что перевод в виртуальную форму экзаменов по информатике давно назрел. Однако после разработки новых заданий и учеников, и преподавателей нужно начать готовить к компьютерной форме ЕГЭ заранее, чтобы для выпускников это не стало сюрпризом.

В прошлом году количество школьников, сдающих ЕГЭ по информатике, выросло на четверть по сравнению с 2017 годом. Экзамен сдали 67 тысяч учеников. Более 13% участников ЕГЭ по информатике показали результаты в диапазоне 81–100 баллов.