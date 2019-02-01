РИАМО - 1 фев. За прошедший месяц на Московском центральном кольце (МЦК) проехало 9,9 миллиона пассажиров, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«В январе 2019 года услугами проезда в электропоездах «Ласточка» на Московском центральном кольце (МЦК) воспользовались 9,9 миллиона пассажиров. Это на 10% больше, чем в январе прошлого года», – говорится в сообщении.

В настоящее время компания «РЖД» и правительство Москвы продолжают работы по интеграции МЦК с пригородными железнодорожными линиями. Так, на Ярославском направлении МЖД проводятся работы по переносу остановочного пункта «Северянин» ближе к станции МЦК «Ростокино», на платформе «Ленинградская» Рижского направления строится третий конкорс, который создаст переход по принципу «сухие ноги» на станции МЦК «Стрешнево».

Для удобства пассажиров интервал движения «Ласточек» в часы пик планируется сократить до 4 минут до конца 2019 года.