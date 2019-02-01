РИАМО - 1 фев. В столице на Волоколамском шоссе в районе Походного проезда планируют построить двухуровневую развязку, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Эстакада появится в рамках большого проекта реконструкции шоссе.

«Эстакада пройдет посередине уже существующего шоссе и будет шестиполосной – по три полосы в каждую сторону. Она будет пересекать Походный проезд, где будет обустроена двухуровневая развязка, а появление всего объекта в целом ускорит движение по шоссе», – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Новая эстакада станет участком реконструкции Волоколамского шоссе от МКАД до реки Сходня. Здесь планируется построить и обновить 1,8 километра дорог. Также в рамках проекта планируется реконструировать развязку на МКАД, что уменьшит затор в данном пересечении.

Сейчас в начале Волоколамского шоссе уже построен крупнейший в Москве Алабяно-Балтийский тоннель. Его длина – почти 3 километра. Это самое сложное инженерно-техническое сооружение мира, построенное в мегаполисе: его проложили под землей на глубине порядка 30 метров.

Проектировщик и заказчик: ООО «Институт по изысканиям и проектированию транспортных и инженерных сооружений «Мосинжпроект».