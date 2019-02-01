В Москве произошло обрушение навеса над парадной лестницей у входа в здание Всероссийского проектно-изыскательского и научно-исследовательского института «Гидропроект» имени С.Я. Жука.
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В Москве произошло обрушение навеса над парадной лестницей у входа в здание Всероссийского проектно-изыскательского и научно-исследовательского института «Гидропроект» имени С.Я. Жука.
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