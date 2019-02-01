РИАМО – 1 фев. Навес над центральным входом в институт «Гидропроект» на Волоколамском шоссе обрушился в ночь на пятницу под тяжестью снега, сообщается на сайте kp.ru.

«В Москве произошло обрушение навеса над парадной лестницей у входа в здание Всероссийского проектно-изыскательского и научно-исследовательского института «Гидропроект» имени С.Я. Жука», – говорится в сообщении.

Инцидент случился на Волоколамском шоссе на севере столицы. В результате инцидента никто не пострадал.

Всероссийский проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С. Я. Жука – ведущая российская организация, проектирующая гидроэнергетические и водохозяйственные сооружения.

Видео с места обрушения навеса в здании института Гидропроект в Москве>>