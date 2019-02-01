РИАМО - 1 фев. По факту убийства 56-летнего мужчины на востоке Москвы возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

«По данным следствия, днем 31 января 2019 года в квартире одного из жилых домов по улице Сталеваров обнаружено тело 56-летнего мужчины с множественными ножевыми ранами в области головы и туловища», – сказала Иванова.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лица, причастного к его совершению», – отметила собеседница агентства.