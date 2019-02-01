РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 фев. В квартире дома на улице Циолковского в Королеве произошел пожар, сообщил «РИАМО в Королеве» директор муниципального казенного учреждения «Королевский центр безопасности и гражданской обороны населения» Александр Потатуев.

Пожар начался в ночь на пятницу в 00:33 в доме 6/12 на улице Циолковского. В тушении возгорания задействовали 11 человек и три единицы техники.

«В квартире 46 выгорела комната 16 квадратных метров и обгорело перекрытие между вторым этажом и чердаком. Причины пожара устанавливаются, пострадавших нет», - сказал Потатуев.