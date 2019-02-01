РИАМО - 1 фев. Сообщения СМИ о провале грунта в Лефортовском тоннеле не соответствуют действительности, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

Ранее СМИ сообщили, что городские службы принимают меры для устранения последствий провала грунта в Лефортовском тоннеле. В связи с этим было затруднено движение транспорта.

«В СМИ была опубликована информация якобы о провале грунта в Лефортовском тоннеле. Обследован весь тоннель. Информация не соответствует действительности. Движение на ТТК в обе стороны свободное, никаких проблем не обнаружено», – говорится в сообщении.