РИАМО – 1 фев. В России с 1 февраля проиндексировали на 4,3% ряд социальных пособий и компенсаций, соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

«В частности, вырос размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают 15,2 миллиона льготников. Среди них: инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и другие граждане», – говорится в сообщении.

Также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг, который может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость его полного денежного эквивалента вырастет до 1121,42 рубля в месяц.

В набор входит предоставление лекарств (863,75 рубля), путевки в санаторий (133,62 рубля), бесплатный проезд на электричках или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (124,05 рубля).

Помимо этого, до 5946,47 рубля увеличилось пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает семье умершего неработающего пенсионера.