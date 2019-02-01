РИАМО - 1 фев. Первая в этом году акция «День без турникетов» пройдет в Москве с 7 по 9 февраля более чем на 30 площадках столицы, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Мы рады продолжить ставшую доброй традицией акцию «День без турникетов». Мы объединили более 30 площадок столицы – детские технопарки, музеи, креативные пространства, научно-образовательные центры. Участники этой акции познакомятся с перспективными разработками, а также смогут попробовать себя в новых профессиях и раскрыть секреты успешного предпринимательства», – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Участников акции ждут экскурсии и мастер-классы. Посетители детского технопарка «Траектория взлета» смогут попробовать себя в роли операторов сверхмалых дронов, транслирующих видеоизображение на очки дополненной реальности. Свободным будет вход и на самую высокую смотровую площадку Европы Panorama 360.

Научно-образовательный центр «ИнноПарк» подготовил для гостей программы, посвященные природе различных физических явлений. Кроме того, свои двери для москвичей и гостей столицы откроют компании SuperJob и Mail.Ru Group, а в офисе телеканала «Москва 24» все желающие узнают, каково быть корреспондентом новостной редакции.

Впервые «День без турникетов» прошел в столице в 2012 году. Тогда восемь предприятий посетили около 600 человек. За шесть лет в акции поучаствовали 70 тысяч человек и более 120 инновационных московских площадок. В декабре 2018 года в рамках акции 5 тысяч человек увидели изнутри около 35 столичных предприятий.