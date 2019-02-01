РИАМО - 1 фев. Площадки для выступления уличных артистов планируют открыть весной в 22 парках столицы, они будут работать с мая по октябрь, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На площадках будут выступать певцы и музыканты, а также мимы, жонглеры, ходулисты. Посмотреть концерты можно будет в парке Горького, саду «Эрмитаж», парке Победы на Поклонной горе, «Кузьминках» и других зонах отдыха», – отмечается в сообщении.

В каждом парке под уличные представления отведут от одной до нескольких площадок. К примеру, в парке Горького и «Музеоне» организуют восемь площадок. Артистам предложат выступить на Крымской набережной, на Косых аллеях и на площади у Андреевского моста.

«Попасть на концерты в парках можно бесплатно. Артистам платить за выступление также не придется», - добавляется в материале.

Прием заявок от артистов в 14 парках начинается с 1 февраля. В «Сокольниках» и музее-заповеднике «Коломенское» заявки принимают и рассматривают круглый год. В другие парки артисты смогут обращаться весной – с начала марта, середины апреля или с 1 мая. Если заявок будет много, количество площадок могут увеличить.