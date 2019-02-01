РИАМО - 1 фев. Услугами каршеринга в Москве за январь пользовались около 2,7 миллиона раз, что почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Популярность сервиса растет благодаря увеличению количества автомобилей, гибким тарифам и новым сервисам для клиентов. Сегодня горожанам доступно почти 17 тысяч машин для аренды, а к концу года число автомобилей составит не менее 20 тысяч», – отметил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Каршеринг – это система поминутной аренды автомобилей. Она начала работать в столице в сентябре 2015 года. Арендовать машину могут автолюбители не моложе 21 года с водительским стажем не менее двух лет.

Стоимость аренды зависит от выбранной компании, но в среднем составляет от шести до 10 рублей в минуту. Пользователи могут бесплатно оставлять автомобили на городских платных парковках.

В настоящий момент в Москве работают операторы «Делимобиль», Car5, Anytime, YouDrive, EasyRide, BelkaCar, «Карусель», «Яндекс.Драйв», Carenda и другие.