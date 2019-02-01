РИАМО - 1 фев. Платные выделенные полосы не будут вводить на Московской кольцевой автодороге (МКАД), эта мера не увеличит пропускную способность трассы, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

Ранее газета «Известия» писала, что на основных федеральных трассах в стране могут появиться платные выделенные полосы. Данную меру, по информации издания, планируется ввести на подъездах к мегаполисам, в том числе на МКАД, и к аэропортам.

«На МКАД не планируется вводить платных выделенных полос, эта мера бессмысленна для безопасности дорожного движения и не увеличит пропускную способность магистрали», – говорится в сообщении.