РИАМО - 1 фев. За прошлый год центр профориентации столичной подземки станции «Выставочная» посетили около 78 тысяч человек, в нем провели свыше 600 экскурсий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 2018 году для школьников и студентов организовали более 600 экскурсий по центру профориентации Московского метрополитена. Гиды рассказывали учащимся об истории развития подземки, ее структуре и разных профессиях в метро», – говорится в сообщении.

Экскурсоводы также знакомили с выставкой, которая насчитывает около 1,5 тысячи экспонатов. Большая часть из них – интерактивные. Посетители могут прикоснуться к элементам оборудования подземки и даже на время стать машинистами. Для этого в центре установлены часть вагона номерной серии и два тренажера машиниста.

На стенде эскалаторной службы представлено почти 700-килограммовое зубчатое колесо эскалатора. Еще здесь можно увидеть рабочее место поездного диспетчера, турникеты разных серий, макет герметичных ворот (они не пропускают воду, огонь и газы). Гости могут собственноручно привести их в действие. Также представлены первый проездной билет, рабочая форма сотрудников метро разных лет, модели вагонов и архивные фотографии.

«Экскурсии в центре профориентации позволяют не только поближе познакомить юных горожан с особенностями московского метро, но и рассказать им о работе в подземке. В метрополитене работают представители более 200 профессий: машинисты, инженеры, кассиры, работники службы безопасности и многие другие», – отметил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что более 700 школьников в 2018 году посещали групповые и индивидуальные занятия по профессиональной диагностике – эти занятия должны помочь учащимся определиться с будущей профессией. Возможно, после окончания учебного заведения они захотят работать именно в метрополитене.

Всего центр профориентации в 2018 году посетили почти 78 тысяч человек, из них более 60 тысяч – это школьники и студенты.

Центр профориентации столичной подземки открылся в мае 2015 года на втором ярусе станции метро «Выставочная». Он работает ежедневно с 10:00 до 18:00 (кроме праздничных дней). Вход в центр и экскурсии по выставке бесплатные. Они проходят до пяти раз в день. В группы набирают до 20 человек.

«В 2018 году экскурсионное бюро столичной подземки провело более 300 ночных и дневных прогулок по станциям и депо. А в апреле прошлого года запустили проект «Экскурсии в метро». В его рамках туры по станциям начали проводить аккредитованные гиды. Экскурсоводы, которые хотят получить аккредитацию, должны подтвердить знание истории метрополитена и особенностей его работы», – добавляется на сайте.

Проект помог упорядочить работу гидов и позволил отобрать профессиональных специалистов, которые составили интересные маршруты. Перед получением аккредитации экскурсоводы могут пройти трехдневный курс в учебном центре метрополитена. На занятиях рассказывают об истории метро, станциях и пассажирских перевозках, порядке работы в случае чрезвычайных происшествий и правилах пользования метрополитеном.

В конце обучения гиды сдают экзамен опытным специалистам, после чего получают аккредитацию. При желании можно не посещать курсы, а сразу прийти на экзамен.

На данный момент аккредитацию получили уже более 200 гидов. Экскурсии проводятся с соблюдением всех правил и требований к безопасности. Например, нельзя организовывать прогулки в часы пик, чтобы не мешать пассажирам.