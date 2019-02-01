РИАМО - 1 фев. Подмосковные полицейские задержали 26-летнего мужчину за попытку ограбить магазин одежды в одном из торговых центров Реутова, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Сотрудниками полиции МУ МВД России «Балашихинское» задержан 26-летний уроженец одной из стран Средней Азии, подозреваемый в совершении грабежа.

«Установлено, что злоумышленник, находясь в помещении одного из магазинов одежды, расположенных в Реутове, примерил куртку, затем сверху надел свою верхнюю одежду и направился к выходу, не заплатив за вещь. Когда мужчина проходил через магнитные рамки, сработала сигнализация, после чего он попытался скрыться», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Сотрудники охраны поймали правонарушителя. Оперативно прибывшими полицейскими, злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 161 УК РФ «Покушение на грабеж». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – уточняется в материале.

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