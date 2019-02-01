РИАМО - 1 фев. Пожарные ликвидировали возгорание в здание на улице Нижние Мневники, где располагается клуб Sexton и байк-движение «Ночные волки», сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по Москве.
По адресу: улица Нижние Мневники, дом 110, загорелось здание. По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходило возгорание нежилого металлического строения.
«Принятыми мерами в 01:31 возгорание локализовано. Информация о пострадавших не поступала. Возгорание ликвидировано в 01:49 на площади 50 квадратных метров», – говорится в сообщении.
Согласно открытым данным, по вышеуказанному адресу располагается клуб Sexton и байк-движение «Ночные волки».
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