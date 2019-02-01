РИАМО - 1 фев. Пожарные ликвидировали возгорание в здание на улице Нижние Мневники, где располагается клуб Sexton и байк-движение «Ночные волки», сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по Москве.

По адресу: улица Нижние Мневники, дом 110, загорелось здание. По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходило возгорание нежилого металлического строения.

«Принятыми мерами в 01:31 возгорание локализовано. Информация о пострадавших не поступала. Возгорание ликвидировано в 01:49 на площади 50 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Согласно открытым данным, по вышеуказанному адресу располагается клуб Sexton и байк-движение «Ночные волки».

Видео пожара в байк-клубе Sexton в Москве>>