РИАМО - 1 фев. В подмосковной Балашихе произошел пожар в металлическом ангаре, пострадавших в результате возгорания нет, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 22:25 31 января от очевидца на пульт диспетчера ЦППС Балашихинского ПСГ поступило сообщение о пожаре в ангаре по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Никольско-Архангельский, 8-я линия, дом 13.

«Установлено, что происходило горение на площади 300 квадратных метров в металлическом одноэтажном ангаре размером 20 на 40 метров. Угрозы распространения нет. В 23:50 – полная ликвидация пожара», – говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, отмечается в материале.