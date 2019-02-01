РИАМО - 1 фев. Басманный суд Москвы арестовал Рауля Арашукова, отца сенатора Рауфа Арашукова, до 30 марта, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

«Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Арашукова Рауля Туркбиевича, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210, частью 4 статьи 159 УК РФ, сроком до 30 марта 2019 года», - сказал собеседник агентства.

Накануне 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки, причем, по словам спикера Валентины Матвиенко, Арашуков пытался «уйти с заседания», но она «сказала ему, чтобы он вернулся на место».

Сенатору вменяют особо тяжкие преступления – участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Вместе с Арашуковым задержан его отец, советник главы «Газпром Межрегионгаз». Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома».