РИАМО - 1 фев. В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег, температура воздуха составит около 0 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области, сегодня ожидается преобладание облачной погоды. В вечерние часы, начиная с юго-западных территорий Подмосковья, местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице составит минус 2-0 градусов, по области минус 5-0», – говорится в сообщении.

Среднесуточная температура превысит климатическую норму на 8-9 градусов.

Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметров ртутного столба.

Влияние погоды будет характеризоваться колебаниями метеопараметров и формированием влажно – дискомфортной погоды на фоне роста атмосферного давления.

Специалисты отмечают, что для практически здоровых и независимых от погодных условий людей ничего необычного в таком характере погоды нет, только некоторый дискомфорт, связанный с коротким световым днем, что вызывает общую слабость, снижает умственную и физическую работоспособности, ухудшает настроение.

«Для метеозависимых людей, особенно с отягощенным анамнезом, перенесших или страдающих хроническими заболеваниями, такой характер погоды становится еще и внешним раздражающим и нагрузочным фактором», – отмечается в сообщении.