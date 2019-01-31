РИАМО - 31 янв. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих подписчиков в соцсетях билеты на необычное мероприятие в честь Дня святого Валентина.

В Соборе Петра и Павла на Китай-городе 14 февраля состоится «Гала-концерт ко Дню Святого Валентина. Видеоинсталляция: Вселенная глазами телескопа Хаббл».

Под сводами старинного лютеранского собора с помощью картин, увиденных телескопом Хаббл, откроются загадочные глубины космоса. Во время концерта прозвучат шедевры Баха, Вивальди, Моцарта и Боэльмана.

По паре билетов получат два случайных подписчика. Подписчику группы «РИАМО в Москве» во «ВКонтакте» нужно сделать репост записи о розыгрыше. Победителей определят случайным образом 8 февраля.

Редакция оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, наполненные только конкурсными репостами.

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