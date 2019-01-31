РИАМО - 31 янв. Валентину Воробьеву уволили с должности главы управы столичного района Митино в связи с выходом на пенсию по инвалидности, соответствующее распоряжение мэра Москвы опубликовано на официальном сайте столичного градоначальника.
«Освободить Воробьеву Валентину Дмитриевну от замещаемой должности главы управы района Митино города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе», — говорится в документе.
Воробьева была уволена в связи с выходом на пенсию по инвалидности.
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