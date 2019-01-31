РИАМО - 31 янв. Жителям Московской области разъяснили порядок начисления взносов за капитальный ремонт, формат указания платежа в квитанции, минимальные размеры взноса, говорится в сообщении пресс-службы МособлЕИРЦ.

«Из 2,25 миллиона счетов на оплату взноса на капремонт порядка 600 тысяч приходит жителям Московской области в виде отдельных квитанций. Для остальных взнос на капремонт включен отдельной строкой в единый платежный документ. То, в каком виде приходит счет, зависит от того, есть ли у управляющей организации (УК, ТСЖ, ЖСК) договор на организацию начислений и расчетов с МосОблЕИРЦ», – говорится в сообщении.

При наличии такого договора взнос на капремонт отражается как одна из услуг в едином платежном документе, при отсутствии – как отдельная квитанция. Кроме взноса на капремонт, в такую квитанцию могут быть включены услуги по газоснабжению и обращению с ТКО.

До октября 2018 года отдельные квитанции по взносу на капремонт формировались раз в три месяца по схеме «1+2»: начисления за текущий месяц и доначисления за два предыдущих. Теперь платежные документы по взносу на капремонт – в составе ЕПД либо отдельной квитанцией – жители домов, включенных в региональную программу капремонта, получают ежемесячно.

В качестве критериев включения дома в программу капремонта учитываются такие факторы, как год ввода дома в эксплуатацию, дата последнего капремонта, техническое состояние дома и процент собираемости взносов на капремонт.

Обязанность по уплате взносов на капремонт установлена Жилищным кодексом РФ и возникает у собственника помещения в многоквартирном доме по истечении 6 месяцев с даты включения дома в региональную программу. Взнос на капремонт входит в состав платы за жилье. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт с 1 января 2018 года установлен в размере 9,7 рубля в месяц на один квадратный метр общей площади помещения. В 2019 году размер взноса не изменился.

В программу капитального ремонта не входят дома, признанные аварийными, подлежащие сносу, либо дома, расположенные на земельных участках, изымаемых для государственных или муниципальных нужд.

Если не оплачивать взнос, неплательщику грозит начисление пени – процентов за просроченный платеж. Пеня может начисляться за два месяца просрочки платежа и расти соразмерно сумме долга. Если пени растут, а собственник никак не реагирует на данное действие, неплательщику, помимо уплаты долга и пени, может грозить штраф, соразмерный нескольким платежам.

Помимо денежных взысканий, в отношении должника может быть возбуждено судебное производство. Приставы на основании судебного решения могут изъять имущество неплательщика, имеющее стоимость, соразмерную сумме долга.

«Заложниками безответственности должников могут стать добросовестные плательщики. Администрации муниципальных районов и городских образований формируют адресный перечень многоквартирных домов, которые включаются в краткосрочные планы программы капремонта на ближайшие три года. Дома, по которым фиксируется низкий сбор на капитальный ремонт, либо сдвигаются все дальше по срокам, либо получают не тот объем работ, который необходим, а тот, на который хватает собранных средств. И за то, и за другое дом не скажет «спасибо» жильцам: износ только увеличивается, и сдвиг сроков приводит к тому, что ремонтировать придется больше и соответственно дороже» – поясняет заместитель генерального директора МособлЕИРЦ по развитию Бислан Гайрабеков.

МосОблЕИРЦ – платежный агент фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.