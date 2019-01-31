РИАМО - 31 янв. В 2019 году ГУ МЧС России по Московской области продолжит развитие системы-112 и совершенствование материально-технического обеспечения реагирующих подразделений, 2019 год в системе МЧС России объявлен Годом предупреждения чрезвычайных ситуаций, говорится в сообщении пресс-службы регионального главка ведомства.

«Приоритетные задачи на 2019 год: развитие системы предупреждения населения и прогнозирования рисков (развитие космического мониторинга, выполнение муниципальных программ по предупреждению ЧС, новое программное обеспечение); дальнейшее развитие системы-112 (внедрение системы 101), продолжение работ по модернизации РАСЦО (региональная автоматизированная система централизованного оповещения)», — говорится в сообщении.

Среди приоритетных задач также дальнейшее развитие органов повседневного управления (переход на новый формат электронных карт и паспортов территорий, техническое переоснащение), совершенствование материально-технического обеспечения реагирующих подразделений.

«В системе МЧС России 2019 год объявлен Годом предупреждения чрезвычайных ситуаций. В Московской области принята дорожная карта по реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение прикрытия территорий Московской области при возникновении пожароопасных и чрезвычайных ситуаций» на 2019-2024 годы», — добавляется в сообщении.

В соответствии с дорожной картой будет приобретено: пожарных автоцистерн - 28 единиц; пожарных автолестниц - две единицы; командно-штабных автомобилей со средствами связи, навигации и управления - одна единица; аварийно-спасательных машин АСМ - три единицы; оперативных автомобилей - 12 единиц.

Кроме этого, будет поставлено более 500 наименований специального оборудования и инструментов и более 19 тысяч комплектов боевой и специальной одежды.

К концу 2019 года будет создана и проведена опытная эксплуатация автоматизированной системы управления и информационно-аналитического обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны Московской области (система 101). Это позволит установить и запустить в опытную эксплуатацию новое оборудование, а также автоматизировать процесс управления и обмена информацией.