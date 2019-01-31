РИАМО - 31 янв. ООО «ТСК Мосэнерго» в 2018 году компаниям-должникам за поставленную тепловую энергию предъявило исковых заявлений на сумму свыше 2,3 миллиарда рублей, что на 1,1 миллиарда рублей превышает аналогичный показатель 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

По состоянию на 31 декабря 2018 года ТСК Мосэнерго по итогам судебных решений уже получило с компаний-должников 259 миллионов рублей, что более чем в 2,5 раза превысило показатель 2017 года.

«ООО «ТСК Мосэнерго» в 2018 году активно занималось инициированием и сопровождением процедур несостоятельности компаний-должников. В арбитражные суды было предъявлено 16 заявлений о признании должников банкротами и о включении в реестры требований кредиторов на общую сумму задолженности более 900 миллионов рублей», – говорится в материале.

В частности, в июне 2018 года было подано заявление о банкротстве в отношении крупного должника за поставленные тепловые ресурсы – управляющей компании МП «ДЕЗ ЖКУ» (Химки), в декабре 2018 года «ТСК Мосэнерго» подало заявление о признании несостоятельным еще одного должника – ДМУП «ЭКПО» (Джержинский). Обе компании по состоянию на 1 января 2019 года являются лидерами рейтинга организаций-должников за тепловую энергию, составленного ООО «ТСК Мосэнерго».

«В подавляющем большинстве случаев наша позиция подтверждается судами, в 2018 году мы выиграли более 98% направленных в суды дел. В 2019 году «ТСК Мосэнерго» планирует увеличить работу по взысканию задолженности с потребителей коммунальных ресурсов, а также усилить практику признания банкротами особо злостных должников», – отметил начальник управления по правовой работе ООО «ТСК Мосэнерго» Максим Фомин.