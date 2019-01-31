РИАМО - 31 янв. На севере столицы одна из площадей получила название в честь академика Кутафина, следует из постановления, опубликованного на официальном сайте мэра города.

«Присвоить площади, расположенной в Хорошевском районе Северного административного округа Москвы на пересечении улицы Викторенко с улицей Острякова, наименование – площадь Академика Кутафина», – говорится в документе.

В документе уточняется, что контроль за выполнением постановления возложен на заместителя мэра Москвы в столичном правительстве – руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Наталью Сергунину.