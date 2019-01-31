РИАМО - 31 янв. Подходит к концу разработка технических требований для новых поездов столичной подземки с условным названием «2020», жители смогут принять участие в разработке дизайна поезда, сообщается в Twitter-аккаунте московского транспорта.

«Мы заканчиваем разрабатывать технические требования и основные элементы дизайна к новому поезду для мосметро с условным названием «2020». Если есть предложения, что учесть, будем рады, присылайте. Заранее благодарны. Самые интересные и полезные обещаем учесть», – говорится в сообщении.

В Москве разрабатывают новый тип поезда для столичного метрополитена под названием «2020», там, в частности, будет больше зарядок для телефонов, удобная интерактивная система. В новом поезде будет ряд вещей, которыми пассажир пользуется каждый день, – это более широкая дверь, более удобные салон, сидения, более выверенная система внутри, чтобы можно было удобно держаться.