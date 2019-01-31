РИАМО - 31 янв. В Одинцовском районе проводят пилотный проект по внедрению «умных» опор освещения – фонарей с зарядкой для электрокаров, уже установили 14 подобных конструкций в пяти населенных пунктах муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

«Одинцовский район в рамках губернаторской программы по комплексному благоустройству дворовых территорий входит в состав муниципальных образований, на территории которых реализуется проект по внедрению инновационных опор освещения с интегрированным зарядным блоком», – сказал глава Одинцовского района Андрей Иванов.

По его словам, уже установлено 14 «умных» фонарей – на дорогах и во дворах. Первый этап работы по установке опор завершен в пяти населенных пунктах: Барвихе, Одинцове, Новоивановском, Заречье и Ромашкове. Он добавил, что сейчас идут работы по монтированию зарядных блоков.

Концепция использования опор городского освещения для подзарядки электромобилей активно развивается в Московской области.

Для того чтобы воспользоваться зарядкой для электрокаров, необходимо в магазине мобильных программ установить приложение MES Charging. Приложение создано специально для удобства владельцев электротранспорта, пользующихся зарядными станциями на территории Московского региона. Благодаря приложению можно будет найти ближайшую зарядку, построить маршрут до нее, посмотреть информацию о статусе станции, тарифах, а также получить доступ к станции и оплатить зарядку.