РИАМО - 31 янв. Опубликованы образцы и описания всероссийских проверочных работ (ВПР), которые пройдут в этом году для учащихся четвертых, пятых, шестых, а также седьмых и 11-х классов, в них можно посмотреть количество и форму заданий, а также оценить уровень их сложности, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Образцы работ опубликованы на сайте Федерального института оценки качества образования.

«Они (образцы – ред.) помогут учащимся и преподавателям понять структуру ВПР и систему оценивания, узнать количество и форму заданий, оценить их уровень сложности. Также на сайте Федерального института оценки качества образования можно найти перечень вопросов и тем, которые могут встретиться в работах», – говорится в сообщении.

ВПР – это итоговые контрольные работы, которые проводятся в школах по завершении обучения в каждом классе. Они помогают оценить уровень знаний школьников. Контрольные проходят одновременно в каждом образовательном учреждении. Все учащиеся выполняют одинаковые типовые задания. Их работы оценивают по единой системе.

Также Рособрнадзор утвердил график проведения ВПР и национальных исследований качества образования (НИКО). В этом году ВПР пройдут с 5 марта по 25 апреля. Обязательное написание для учащихся четвертых, пятых, шестых классов, по решению школы – в седьмых и 11-х классах.

НИКО в этом году проведут по двум предметам: физической культуре в шестых и 10-х классах (8–12 апреля) и технологии в пятых и восьмых классах (октябрь).