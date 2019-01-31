РИАМО - 31 янв. В Московской области регулярно занимаются лыжным спортом более 55 тысяч человек, также порядка 1 миллиона человек увлекаются лыжами – периодически катаются, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«Комитет Мособлдумы по делам молодежи и спорта в четверг провел выездное заседание на тему «Развитие лыжного спорта на территории Московской области», – говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие российские лыжники – заместитель председателя комитета, олимпийский чемпион в марафоне и серебряный призер в эстафете зимних Олимпийских игр 2014 года Александр Легков, российский биатлонист, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете Антон Шипулин.

По словам первого заместителя министра физкультуры и спорта региона Александра Сазановича, в Московской области более 55 тысяч человек регулярно занимаются лыжным спортом. Также порядка 1 миллиона человек увлекаются лыжами – периодически катаются.

Он добавил, что на сегодняшний день в области составлен перечень 57 трасс. На деле же трасс больше.

«Но реестра (трасс – ред.) не ведется, и нет единых требований, чтобы трассы были приспособлены – был подъезд, парковка, инфраструктура. Также необходимо создавать удобные условия в парках», – отметил Сазанович.

Заместитель председателя Мособлдумы Кирилл Жигарев отметил, что сегодня в регионе есть большой запрос на зимние виды спорта.

«У нас есть земельные ресурсы, есть возможности для организации лыжных трасс», – уточнил Жигарев.

О проблемах лыжного спорта в регионе рассказал председатель комитета Олег Жолобов.

«На сегодняшний день отсутствует единый реестр лыжных трасс. Также существуют проблемы с оформлением на землях лесного фонда. Все трассы необходимо правильно оформить, чтобы было четкое определение – что такое «лыжная трасса», – пояснил Жолобов.

В Московской области насчитывается более 50 отделений спортивных школ, в которых занимаются 10 тысяч детей.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин подчеркнул, что из 92 парков Подмосковья в 41 организованы лыжные трассы.

По итогам мероприятия Жолобов отметил необходимость внесения на законодательном уровне в понятийный аппарат определения «лыжная трасса». Также предложено создать рабочую группу, которая займется озвученной проблематикой.