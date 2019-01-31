РИАМО - 31 янв. В Московской областной думе создадут комиссию по проблемам бездомных граждан, социальные услуги бездомным в Подмосковье оказываются в рамках отдельной государственной программы, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Решение о создании рабочей группы приняли по итогам круглого стола «Актуальные проблемы нормативно-правового регулирования правового положения лиц без определенного места жительства и выработка предложений, направленных на создание государственных гарантий их социальной поддержки».

«Чаще всего бездомными становятся из-за социальных проблем, болезни, невозможности проживать в семье, утраты жилья, условные «тунеядцы», трудовые мигранты, которых обманул работодатель и лишил всех документов», – сказала уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

Социальные услуги бездомным в Московской области оказываются в рамках отдельной государственной программы.

«Проводятся мероприятия по социальной реабилитации, оказанию содействия в трудоустройстве и юридической помощи, восстановлению документов, предоставлению социальных услуг. В этом задействованы многие органы правительства Московской области», – отметила заместитель начальника управления по вопросам социального обслуживания и реабилитации инвалидов министерства социального развития региона Юлия Карамышева.

По ее словам, по итогам 2018 года в плановом режиме помощь была оказана 220 лицам без определенного места жительства, а 153 из них была оказана индивидуальная поддержка в виде продуктов питания, регистрационного учета.

Кроме того, получить поддержку стационарно бездомные в Подмосковье могут в двух учреждениях: центр «Бабайки» на 40 мест и в Дмитрове на 15 мест. В 2018 году через них прошли 100 человек.

Помимо государственной поддержки, в Московской области работают и общественные организации, для которых будут предоставляться субсидии от правительства области.

Нельзя оценить точно количество бездомных в России, однако по данным МБОО «Ночлежка» (Санкт-Петербург) ими чаще всего становятся мужчины 46 лет (более 75% изученных анкет в ходе исследования организации), 94% из них – граждане Российской Федерации.