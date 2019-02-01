РИАМО - 1 фев. Возвращенную после кражи картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» снова выставят в Третьяковской галерее в пятницу, там полотно из коллекции Русского музея пробудет до 17 февраля.

По мнению экспертов Русского музея, Государственной Третьяковской галереи и ГОСНИИР, состояние картины «Ай-Петри» Куинджи не препятствует ее кратковременному экспонированию при условии помещения под стекло.

Картина «Ай-Петри. Крым» была украдена с выставки Архипа Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 27 января. На глазах у посетителей мужчина снял полотно со стены и унес его. Похитителя задержали в Подмосковье по горячим следам. Похищенную картину обнаружили в строящемся доме в Одинцовском районе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Таганский суд Москвы арестовал 31-летнего обвиняемого в краже картины до 27 марта.

Выставка работ Архипа Куинджи проходит в Третьяковской галерее с 6 октября 2018 года по 17 февраля 2019 года. На ней представлено более 180 произведений. На выставке экспонируются работы из коллекции Третьяковской галереи и Русского музея, произведения из 19 крупнейших региональных собраний, а также музеев стран ближнего зарубежья — Азербайджана и Беларуси и из одной частной коллекции.