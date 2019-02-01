РИАМО - 1 фев. Представители большинства поместных церквей приедут в российскую столицу со всего мира на торжественные мероприятия в честь десятилетия со дня интронизации на Московский патриарший престол митрополита Кирилла, на богослужение в пятницу также приедут около 300 архиереев.

Интронизация митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла на патриарший престол состоялась 1 февраля 2009 года. День интронизации предстоятеля ежегодно отмечается Русской православной церковью.

Вместе с предстоятелем церкви архиереи будут совершать Божественную литургию. Для выражения своей поддержки РПЦ в нынешних обстоятельствах и в целом в связи с десятилетием интронизации патриарха в Москву приезжают делегации практически всех поместных церквей.

В Москву пребудут главы Антиохийской православной церкви, Сербской православной церкви, Православной церкви Чешских земель и Словакии, Православной церкви Америки, также приедут делегации из Александрийской, Грузинской, Румынской, Болгарской, Польской церкви и автономной Китайской православной церкви. Кроме того, будут делегации Армянской апостольской церкви, Римско-католической церкви, представители мусульманской общины, протестантской деноминации, приедет генеральный секретарь Всемирного совета церквей, пастор Олаф Твейт.