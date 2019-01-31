РИАМО - 31 янв. Порядка 65 предприятий агропромышленного комплекса (АПК) с объемом инвестиций 38 миллиардов рублей планируется создать в 2019 году в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В 2019 году в Подмосковье планируется создать, реконструировать или модернизировать не менее 65 предприятий АПК. Общий объем инвестиций составит не менее 38 миллиардов рублей», – сказал глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин.

Министр отметил, что по объему инвестиций по-прежнему лидируют тепличные комплексы.

«Три тепличных комплекса планируется построить в области в этом году с объемом инвестиций около 15 миллионов рублей. А вот по количеству проектов лидирует молочное животноводство. В этом году будет построено, а также реконструировано и модернизировано порядка 50 объектов. Объем инвестиций составит около 7 миллионов рублей. Проектная мощность – 10 тысяч скотомест», – подчеркнул Разин.

Министр также внес в список вводимых в этом году предприятий шесть овощехранилищ, проекты в отрасли грибоводства и переработки.

«Хочу особо отметить, что новые предприятия обеспечат рабочими местами более 1,5 тысяч человек», - сказал Андрей Разин.