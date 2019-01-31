РИАМО - 31 янв. Центральный старт Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» пройдет в подмосковной Коломне, соревнования пройдут на дистанциях 50 и 100 метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Традиционный турнир «Лед надежды нашей» проходит уже не один десяток лет и ежегодно охватывает всю страну. В этом году тысячи конькобежцев выйдут на лед в десятках городов России: Оренбурге, Сочи, Омске, Улан-Удэ, Ижевске и других городах. Центральной же площадкой Всероссийского турнира станет подмосковная Коломна.

«Второго февраля 2019 года в конькобежном центре «Коломна» пройдут Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей», — говорится в сообщении.

Соревнования пройдут на дистанциях 50 и 100 метров. Участников разделят на шесть групп: учащиеся первых-вторых классов; учащиеся третьих-пятых классов; учащиеся шестых-девятых классов; учащиеся 9-11 классов; мужчины и женщины 1992-2001 годов рождения; мужчины и женщины 1991 года рождения и старше.

«Неудивительно, что главной площадкой Всероссийского турнира стала именно Коломна. Ледовый дворец в Коломне является одним из центров развития российского конькобежного спорта. Спортивный комплекс оснащен по самым передовым технологиям, здесь регулярно проходят всероссийские и международные соревнования, вплоть до чемпионата мира в 2016 году, а сами спортсмены называют коломенский лед самым быстрым в мире», — отметил министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Он добавил, что в Коломне тренируются и выступают лидеры национальной сборной, но очень важно, что этот лед доступен и любителям этого вида спорта.

Министр заключил, что Подмосковье уверенно двигается к выполнению задачи, которую поставил президент РФ Владимир Путин, - 55% систематически занимающихся спортом и физкультурой.

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