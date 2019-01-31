РИАМО - 31 янв. Российский производитель и экспортер микроэлектронных компонентов «Микрон» готов обеспечить музеи и галереи эффективной RFID защитой экспонатов от несанкционированного перемещения, сообщается на сайте компании.

«Микрон обладает ресурсами и технологиями, которые позволяют построить по-настоящему эффективную и относительно недорогую систему для защиты культурных ценностей от несанкционированного доступа к ним. Дополнительно решаются задачи учета и инвентаризации промаркированных объектов, регистрация всех событий, связанных с их передачей на реставрацию, в запасники или выездные выставочные мероприятия», – отметила генеральный директор ПАО «Микрон» Гульнара Хасьянова.

Продуктовая линейка «Микрона» представлена RFID метками различного функционала, разработанными под конкретные задачи клиентов. Интеграция RFID технологии в музейную инфраструктуру может быть использована для автоматической идентификации предметов искусства, инвентаризации и учета, систем безопасности и контроля доступа.

В настоящее время RFID продукция «Микрона» уже успешно применяется для различных задач, в том числе инвентаризации, защиты бренда и контроля контрафакта, автоматизации техпроцессов, складской и торговой логистики, автоматизации сельскохозяйственных предприятий, финансовых, образовательных и медицинских учреждений, а также для контроля и управления доступом к различным объектам и единицам хранения.

RFID (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) – технология автоматической идентификации объектов, в которой посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в метках.

Картина «Ай-Петри. Крым» была украдена с выставки Архипа Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 27 января. На глазах у посетителей мужчина снял полотно со стены и унес его. Похитителя задержали в Подмосковье по горячим следам. Похищенную картину обнаружили в строящемся доме в Одинцовском районе.

Кражу картины Куинджи из Третьяковки назвали одним из самых глупых преступлений века>>