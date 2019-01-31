РИАМО - 31 янв. В Москве на улице Профсоюзной злоумышленник, угрожая оружием, ограбил салон сотовой связи, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Вечером на службу «02» поступило сообщение о разбое в организации по адресу: улица Профсоюзная, дом 24/1. В салон сотовой связи вошел неизвестный, угрожая работникам учреждения предметом похожим на автоматическое оружие, открыто похитил денежные средства, принадлежащие организации и скрылся», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, по предварительным данным, от действий злоумышленника никто не пострадал, полицейские разыскивают подозреваемого.