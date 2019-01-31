РИАМО - 31 янв. Полицейские задержали в подмосковном Жуковском 31-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении и распространении амфетамина, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и изъято 22 свертка с порошкообразным веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – амфетамином, общим весом более 90 граммов», – говорится в сообщении.

Мужчина распространял наркотические средства путем закладок в подъездах жилых домов и на улицах города.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.