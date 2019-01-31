РИАМО - 31 янв. В конце 2019 года могут появиться результаты первых тестов биометрической оплаты проезда в электричках, технология исследуется на сотрудниках Центральной пригородной пассажирской компании, сообщил на третьей секции «Цифровой управленческой лаборатории» ИГСУ РАНХиГС начальник управления направления IT АО «Центральная ППК» Игорь Евдокимов.

«Это технологически тяжелый вопрос, исследуем много какие параметры. Много зависит от инфраструктуры. От состояния человека, погоды, наличия или отсутствия головного убора. Предстоит большая работа. Думаю, в конце года уже получим первые результаты», - сказал Евдокимов.

Он добавил, что технология исследуется на сотрудниках ЦППК, чтобы максимально быстро получить обратную связь.

Ранее ЦППК заявила о планах оборудовать турникеты системой распознавания лиц. Оборудование может считывать биометрические данные пассажира для покупки билета на электричку и автоматически определять прямо на турникете, есть ли у пассажира действующий проездной. Новшество позволит пассажирам проходить через турникеты без предъявления билета или абонемента.