РИАМО - 31 янв. В Красноярске в рамках тестовых мероприятий перед зимней универсиадой проходит чемпионат России по биатлону, где подмосковные спортсмены заняли призовое место в программе «одиночная смешанная эстафета», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Неоднократный чемпион мира среди юниоров Кирилл Стрельцов и победитель и призер окружных соревнований Юлия Дроздова заняли второе место на чемпионате. Они уступили спортсменам из Свердловской области – Тамаре Ворониной и Алексею Шевченко», – говорится в сообщении.

Третье место по итогам соревнования заняли московские биатлонисты – Вера Румянцева и Артем Смирнов.

«Данный чемпионат мотивирует признанных чемпионов и позволяет отслеживать появление новых звезд биатлона. Если в успехах Кирилла Стрельцова никто не сомневался, то Юлия Дроздова демонстрирует динамичный профессиональный рост – в последнее время она постоянно возвращается с окружных, федеральных и всероссийских первенств с медалями», – отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.