РИАМО - 31 янв. В четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 10-летием интронизации, Кирилл был избран патриархом в 2009 году, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«В храме Христа Спасителя губернатор вручил главе Русской православной церкви букет белых роз», — говорится в сообщении.

В 2009 году на Поместном соборе митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл был избран патриархом Московским и всея Руси. День интронизации предстоятеля ежегодно отмечается Русской православной церковью.

В настоящее время в РПЦ насчитывается 309 епархий, что почти в два раза больше, чем 10 лет назад. В них работает около 1 тысячи мужских и женских монастырей. Кроме того, в дальнем зарубежье действуют 19 епархий, включающие 977 приходов и 40 монастырей. С 2009 года количество стран присутствия РПЦ увеличилось на 10 государств.

Патриарх Кирилл провел более 2 тысяч богослужений и совершил свыше 240 визитов в епархии. Под его председательством прошли четыре Архиерейских собора, два Архиерейских совещания, 55 заседаний Священного синода, 55 заседаний Высшего церковного совета, четыре пленума Межсоборного присутствия, восемь заседаний президиума Межсоборного присутствия. Кроме того, он провел 77 встреч с руководителями других стран.