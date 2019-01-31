РИАМО - 31 янв. Из-за теплой погоды в столичных парках временно закрыли ряд катков и хоккейных коробок с натуральным льдом, в том числе ледовые площадки не работают в парках «Сокольники», «Северное Тушино» и саду «Эрмитаж», сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы «Мосгорпарка».

«Оттепель и дождь, которые пришли в Москву 31 января, повлияли на работу катков в парках столицы. Часть из них – преимущественно с натуральным льдом – закрыта из-за плюсовой температуры, которая превратила натуральный лед в лужи и сделала его небезопасным для посетителей», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в парке «Сокольники» закрыта площадка с натуральным льдом «Гигант», но каток «Лед» работает в штатном режиме. Также в саду «Эрмитаж» закрыт каток с естественным льдом.

«Из-за оттепели не работают катки в парках «Северное Тушино», «Дружбы», Северного речного вокзала, закрыт один из двух катков в усадьбе «Воронцово», парке «Фили» и Лианозовском парке. Закрыты хоккейные коробки в Перовском парке и парке у прудов «Радуга», – добавил собеседник агентства.

По его словам, катки в парке Горького, саду имени Баумана и парке «Красная Пресня» открыты для жителей и гостей столицы. Однако он заметил, что данные ледовые площадки работают по фактической погоде, поэтому желательно узнавать актуальную информацию о возможных перерывах в работе на сайтах парков и их официальных страницах в соцсетях.

«Как только погода позволит, катки снова начнут работать по привычному расписанию. Пока же парки Москвы приглашают гостей покататься на площадках с искусственным покрытием», – заявил представитель пресс-службы.

В конце текущей и начале следующей недель среднесуточная температура в Подмосковье и Москве будет превышать норму на 8–10 градусов, в начале следующей недели даже по ночам температура будет составлять минус 2 – плюс 3 градуса.