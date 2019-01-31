РИАМО - 31 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг провел рабочую встречу с комиссией по здравоохранению Общественной палаты региона, на которой обсудили актуальные вопросы строительства медицинских объектов, капремонт в учреждениях, ликвидацию дефицита медоборудования и контроль за качественным обеспечением пациентов лекарствами, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В мероприятии приняли участие министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев, члены региональной Общественной палаты Евгений Мартынов и Гузель Камаева.

«Мы договаривались встретиться по итогам промежуточного мониторинга Общественной палаты, большое спасибо за проведенную работу. Знаю, что эксперты обсуждают разные темы, здравоохранение – одна из самых чувствительных и проблемных из них. Мы видим большое количество сообщений и жалоб о необходимости строить, ремонтировать и оснащать оборудованием медучреждения, своевременно доставлять лекарства. Это большая и серьезная работа», – сказал Воробьев.

По поручению губернатора с октября 2018 года члены комиссии по развитию здравоохранения, социальной политике, социально ориентированным НКО, поддержке семьи и детства посетили 79 медучреждений в 16 муниципалитетах.

По итогам проведенной работы члены Общественной палаты доложили губернатору о том, что в Жуковском проведен ремонт в первой хирургии больницы по улице Фрунзе.

В этом году там также предусмотрены работы еще на двух этажах и фасаде, а в 2020-2021 годах – на остальных 11 этажах.

Воробьев поручил Минздраву региона в следующем году начать строительство большой поликлиники в микрорайоне Подлипки городского округа Коломенский. Данный муниципалитет, а также Зарайск в 2019 году планируется оснастить аппаратами МРТ. В медучреждениях Подмосковья ежедневно ведется мониторинг закупок медицинских препаратов.

«Мы с министром здравоохранения Дмитрием Александровичем (Матвеевым - ред.) придумали систему горячей линии – соответствующие объявления в отделениях стационаров размещены. Если вдруг пациента заставляют платить за лекарства или их нет, то он может напрямую обратиться с этим вопросом к дежурной службе», – пояснил Воробьев.