РИАМО - 31 янв. В подмосковном Волоколамске планируют завершить строительство двух проблемных школ, работы по одной из школ завершатся уже в этом году, сообщил глава Волоколамского района Михаил Сылка.

«Мы активную работу начали в ноябре, расторгли муниципальный контракт, подняли с профильным министерством и еще раз сделали обследование данного проекта. Цель – чтобы к концу 2019 года объект завершить. Понятно, что ударные темпы. У нас по планам в 2020 году, но поставлена задача в декабре 2019 года школу сдать», – сказал Сылка в эфире телеканала «360».

Он отметил, что также еще одна школа на 550 мест может быть открыта в Волоколамске к сентябрю 2020 года.

«Мы сопровождаем эту школу и сделаем все, чтобы в максимально короткие сроки завершить ее строительство», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В течение следующих пяти лет Подмосковье будет развивать систему образования, по этому направлению даны серьезные поручения. Ранее Воробьев рассказал, что в Московской области важно обеспечить процесс повышения квалификации учителей и директоров, в частности, планируется развивать систему дистанционного обучения через электронные порталы.

При этом регион занимает четвертое место в стране по количеству лучших школ, в топ-500 входят 18 подмосковных школ.

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